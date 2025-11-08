قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..تواضعك لا يقلّل من قيمتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..تواضعك لا يقلّل من قيمتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..تواضعك لا يقلّل من قيمتك
أسماء عبد الحفيظ

برج الأسد حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، اليوم يا مولود برج الأسد، تُسلّط الكواكب الضوء على قدرتك في التعبير والتأثير على الآخرين. إنها فترة مثالية لتبادل الأفكار والمشاركة في النقاشات أو الاجتماعات الهامة. جاذبيتك في أوجها، واستعدادك للقيادة يمنحك فرصة للتميز في أي موقف.

صفات برج الأسد

الأسد برج ناري يتميّز بالشجاعة، الكرم، وحبّ الظهور. مولوده قائد بالفطرة، يسعى دومًا إلى التميز ويملك حضورًا طاغيًا. لكنه أحيانًا يحتاج إلى تذكير نفسه بأن الإصغاء للآخرين لا يقلّ أهمية عن لفت الانتباه.


مشاهير برج الأسد

أحمد السقا

جنيفر لوبيز

روبرت دي نيرو

مادونا

باراك أوباما

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، أفكارك الإبداعية تلقى استحسانًا اليوم، لكن يُستحسن أن تُراجع التفاصيل قبل عرضها رسميًا.
قد تفتح أمامك اتصالات جديدة فرصًا مهنية واعدة، فكن حاضر الذهن ومستعدًا للمبادرة.
التعاون هو مفتاح النجاح، رغم ميولك القوية للعمل الفردي.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، لديك فرصة لتقوية الروابط من خلال حوار صادق ومفتوح مع الشريك.
أما العازبون، فقد يجدون أنفسهم منجذبين لشخص يمتلك فكرًا مشابهًا أو روحًا مغامرة.
لا تُخفِ مشاعرك وراء الكبرياء، فالصراحة اليوم تُقرب لا تُبعد.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحتك ممتازة نسبيًا، لكن احذر من الإفراط في الجهد.
تحتاج إلى موازنة طاقتك القوية بنشاط بدني معتدل، كرياضة خفيفة أو بعض الاسترخاء في المساء.

برج الأسد وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الأيام القادمة تحمل لك فرصًا للتعبير عن قدراتك في مجالات الإعلام، التعليم أو الإدارة.
تذكّر أن أفضل القادة هم من يعرفون كيف يُلهمون الآخرين لا من يفرضون سلطتهم.

برج الأسد حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الأسد حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 توقعات العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر يرد على فهم خاطئ للحديث "من كانت له أرض فليزرعها"

دفن الميت

ما يجب فعله عند دفن الميت.. الإفتاء تحذر: هذا الفعل حرام شراعا

القرآن

باحث بمرصد الأزهر: القرآن مدرسة متكاملة في ترشيد القوة وتحقيق العدل

بالصور

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

الجنزبيل
الجنزبيل
الجنزبيل

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات
برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات
برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد