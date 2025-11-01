قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تستهِن بلطفك

برج القوس حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تستهِن بلطفك
برج القوس حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تستهِن بلطفك

برج القوس حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، يحكم برج القوس كوكب المشتري، كوكب الحظ والتوسع والمعرفة، مواليده متفائلون بطبيعتهم، يعشقون الحرية والسفر والتجارب الجديدة.

اليوم، يدعوك الفلك لأن تكون أنت مصدر الإلهام، كلمة طيبة منك قد تغيّر يوم أحدهم.

برج القوس حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

يومك مشرق بطاقة إيجابية. لفتة بسيطة منك أو مساعدة عفوية قد تترك أثرًا كبيرًا في شخص آخر. تذكّر أن ما تمنحه يعود إليك مضاعفًا.
ربما تتلقى رسالة شكر أو تتواصل مع شخص كان بحاجة إلى دعمك. في المقابل، ستشعر بأن الكون يرد لك الجميل بطرق غير متوقعة.

صفات برج القوس

متفائل بطبعه، يرى الجانب المضيء في كل شيء.

صريح إلى حد الجرأة.

محب للمغامرة والتجارب الجديدة.

كريم ومحب للمعرفة.

لكن عليه أحيانًا أن ينتبه من الاندفاع في الكلام أو التهور في القرارات.

مشاهير برج القوس

شيريهان

براد بيت – مثال على الشجاعة والتجديد.

تايلور سويفت – طاقة فنية متفائلة ومُلهمة.

عمر الشريف – رمز العالمية والفضول الفكري.

 

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

يوم جيد للتعاون والعمل الجماعي. قد تُلهم زملاءك أو تقود فريقك بثقة. تذكّر أن اللين والمرح يصنعان بيئة عمل مثمرة أكثر من الصرامة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الدفء الذي تنشره اليوم يجذب القلوب نحوك. إذا كنت مرتبطًا، فاحرص على إظهار تقديرك للشريك بالكلمات أو الأفعال.
أما إن كنت عازبا، فلقاء عابر قد يتحوّل إلى بداية قصة جميلة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

الضحك أفضل دواء لك اليوم. مارس نشاطًا تحبه، وابتعد عن التوتر. لا تفرط في تناول الطعام أو الكافيين، وحافظ على توازنك.

برج القوس وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة تُبشّرك بفرص سفر، أو توسّع مهني، أو حتى بداية مشروع جديد. المشتري يدعمك، فاستفد من كل لحظة دون تهور.

برج القوس حظك اليوم حظك اليوم السبت برج القوس حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 صفات برج القوس مشاهير برج القوس برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني برج القوس وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

ترشيحاتنا

المتحف المصري

كبير الأثريين: المتحف الكبير وجهة عالمية تجمع بين عبق التاريخ وروح العصر

عمرو أديب

عمرو أديب عن الفاشر ودارفور: الجثث ملقاة على الأرض بكثرة

زاهي حواس

زاهي حواس: حواري مع جو روغان أسوأ حاجة عملتها لأنه جاهل.. فيديو

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد