بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، برج الثور (21 أبريل - 20 مايو) يتميز بالثبات والصبر وحب الاستقرار. 

اليوم يحمل لك فرصة لمراجعة اختياراتك بعناية قبل اتخاذ أي قرار مهم. التركيز على التفاصيل الدقيقة سيمنحك وضوحًا وثقة أكبر.

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

الغد قد يُحدث تموجات طفيفة في حياتك، لكن الوعي بخياراتك سيجعل النتائج إيجابية. خطوة واحدة محسوبة قد تؤدي إلى تطورات مهمة ومستقرة.

صفات برج الثور

صبور وثابت

عملي ومنظم

حساس وعاطفي

عنيد أحيانًا

محب للهدوء والاستقرار

مشاهير برج الثور

ليلي علوي

ديمي مور

روبرت باتينسون

جيورجيو أرماني

أليك بالدوين

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات عملية مهمة. ركّز على التفاصيل الصغيرة وتجنب التسرع. التعاون مع الزملاء سيُسهم في تعزيز نتائجك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العاطفة تتطلب توازنًا وهدوءًا. إذا كنت أعزب، فقد تظهر فرصة للتقرب من شخص يُشعرك بالأمان. الصراحة والوضوح ضروريان.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتم بالنظام الغذائي وحاول ممارسة نشاط بدني خفيف. الراحة النفسية مهمة لتجنب التوتر والإرهاق.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك ينصح بالاستقرار والصبر. خطوات صغيرة ومدروسة اليوم ستثمر نجاحًا مستدامًا في المستقبل القريب.

