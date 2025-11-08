قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..اترك مساحة للمشاعر لتأخذ مجراها الطبيعي

برج العذراء حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..اترك مساحة للمشاعر لتأخذ مجراها الطبيعي
برج العذراء حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..اترك مساحة للمشاعر لتأخذ مجراها الطبيعي
أسماء عبد الحفيظ

برج العذراء حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، اليوم يا مولود برج العذراء هو يوم العمل الدؤوب والتركيز. تُحفّزك الكواكب على التنظيم وترتيب تفاصيل حياتك.

برج العذراء حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..اترك مساحة للمشاعر لتأخذ مجراها الطبيعي

سواء في العمل أو المنزل. الوقت مثالي لإنهاء المهام المتراكمة، وتحسين الكفاءة الشخصية.

صفات برج العذراء

برج العذراء من الأبراج الترابية، يتميز بالدقة، التحليل، والحرص على الكمال.
مولوده يميل إلى التنظيم ويكره الفوضى، لكنه أحيانًا يجهد نفسه بحثًا عن المثالية.

مشاهير برج العذراء

منى زكي

بيونسيه

كيت بلانشيت

مايكل جاكسون

كاميرون دياس

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

أداؤك العملي اليوم يُثير إعجاب رؤسائك.
تظهر فرص لتحسين وضعك الوظيفي بفضل مهارتك في حلّ المشكلات وإدارة الوقت.
حافظ على نهجك المتزن، وتجنّب الدخول في تفاصيل ثانوية تُعطّل الإنجاز.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، تفكيرك العملي قد يجعلك اليوم أكثر تحفظًا.
حاول أن تُظهر مشاعرك بصدق دون تحليل مفرط، فالشريك بحاجة إلى الدفء لا المنطق.
أما العازبون، فقد يُقابلون شخصًا يُقدّر إخلاصهم وجديّتهم.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحتك مستقرة، لكنك تحتاج للراحة الذهنية.
ابتعد عن التفكير الزائد وامنح نفسك وقتًا للهدوء.
المشي أو التأمل يُساعدك على استعادة توازنك.

برج العذراء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة مناسبة لوضع خطط عملية طويلة المدى، سواء مالية أو مهنية.
تتحسن علاقاتك بزملاء العمل بفضل وضوحك ودقتك.

برج العذراء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العذراء حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

الجوازات

الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية

الأهرامات

من الأهرامات إلى كعابيش.. تفاصيل هبوط 3 سائحين خطأ بالبراشوت

طمس لوحات

القبض على صاحب شركة طمس لوحات سيارتة في الدقهلية

بالصور

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

الجنزبيل
الجنزبيل
الجنزبيل

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات
برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات
برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد