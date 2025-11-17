قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح
محمد صلاح: النجاح الحقيقي هو السعادة الشخصية والعائلية
بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب
رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي بدعم كل القطاعات ويُسهم في سد الفجوات التنموية
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
أسماء عبد الحفيظ

تصدر اسم الفنانة منة حسين فهمي منصات التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد حديث زوجها سابقا الفنان أحمد فهمي عنها في لقاء إعلامي، حيث أشاد بشخصيتها الفنية ونجاحها المستمر، مؤكداً أن مسيرتها تجمع بين الإبداع والموهبة والذوق الفني الرفيع.

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة 

وأكد فهمة أنه مازال على علاقة قوية بها وبعائلتها الفنية من والدتها الفنانة مرفت أمين وو الدها الفنان حسين فهمي.

و تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التصريحات، حيث أعاد الكثيرون نشر مقاطع الفيديو والتصريحات، ما جعل اسم منة حسين فهمي يتصدر التريند فجأة ويثير الفضول لمعرفة تفاصيل حديث أحمد فهمي.

منة حسين فهمي

منة حسين فهمي فنانة شابة استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة من خلال اختياراتها الفنية الذكية، وتميزها في تقديم أدوار متنوعة بين الدراما والكوميديا. تجمع بين الأناقة والموهبة، ما يجعلها محط اهتمام الإعلام والجمهور على حد سواء.

أبرز إطلالاتها التي خطفت الأنظار

 أعتادت أن تطل الفنانة منة حسين فهمي بإطلالة ناعمة وعصرية، حيث اختارت فساتانًا ذات الألوان الفاتحة و بقصات أنيقة مع تفاصيل على الأكتاف، ودائما تحرص على أن تنسق معها إكسسوارات بسيطة وأنيقة.

اعتمدت فى أغلب إطلالتها على مكياج هادئ وطبيعي مع تسريحة شعر انسيابية أضافت لمسة من الرقي والجاذبية. هذه الإطلالات أكدت ذوقها الرفيع وقدرتها على اختيار لوكات تلفت الانتباه بطريقة أنيقة، ما جعل جمهورها يعلق بإعجاب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة 
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة 
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة 
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة 
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة 
منة حسين فهمي أحمد فهمي إطلالة منة حسين فهمي خبر اليوم تريند السوشيال ميديا أخبار الفن إطلالات الفنانات السوشيال ميديا والفن أشهر الفنانات في التريند تصدر اسم الفنانة منة حسين فهمي بعد حديث زوجها سابقا الفنان أحمد فهمي ومؤشرات البحث خلال الساعات الماضية أبرز إطلالاتها التي خطفت الأنظار منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأةحديث أحمد فهمي صور جريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

حسام بدراوي

بدراوي: الأحزاب السياسية غير مؤثرة.. والحديث عن الرشاوى الانتخابية خطير| فيديو

السمنة

لفقدان الوزن.. أستاذة باطنة تكشف عن نصائح ذهبية

محمود مسلم

محمود مسلم: الرئيس يحظى بثقة الناس بدليل لجوئهم إليه وقت الأزمة

بالصور

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏

محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أمام مديرية الصحة بالزقازيق

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد