الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لسه صحاب.. أحمد فهمي يتحدث عن علاقته بزوجته السابقة منة حسين فهمي

أحمد فهمي
أحمد فهمي
سعيد فراج

تحدث الفنان أحمد فهمي، عن علاقته بـ زوجته السابقة منة حسين فهمي، بعد سنوات طويلة من انفصالهما. 

وقال أحمد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية عبلة سلامة، في برنامج "عندك وقت مع عبلة"، عبر قناة MBC الفضائية؛ «أنا ومنة لسه صحاب جدًا، وحسين فهمي وميرفت أمين حبايبي، ولو فيه مشكلة ممكن يكلموني، هما ناس محترمة والانفصال تم بشكل محترم». 

وعن إمكانية الزواج، قال أحمد فهمي: «كلمة شريك حياتي دي كبيرة أوي، ولازم الشخصين يبقوا صحاب أوي زي صحابي الولاد مش حب بس». 

أعمال أحمد فهمي 

وكان أحدث الأعمال الفنية للفنان أحمد فهمي، هو مسلسل ابن النادي، الذي تم عرضه في بداية شهر أكتوبر الماضي بواقع حلقتين كل أسبوع وحقق أرقام مشاهدات عالية.

تدور أحداث ابن النادي حوّل قصة عُمر شاب مدلّل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.

أبطال مسلسل ابن النادي

ويشارك في بطولة مسلسل ابن النادي بجانب أحمد فهمي، عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفى، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، سينتيا، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

وعبر الفنان حاتم صلاح عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مُسلسل "ابن النادي"، وقال إنه يؤدي شخصية كابتن أسامة مدرب فريق "الشعلة"، وهو النادي محور الأحداث حيث يحاول المدرب إنقاذ النادي وإعادته إلى منصة البطولات.

وعن تعاونه مع أبطال المُسلسل قال إنها المرة الأولي التي يعمل فيها مع الجميع باستثناء آية سماحة، وأشار إلى أن الجميع كانوا مُتكاتفين لخروج العمل في أفضل صورة، وأثني كثيراً على طريقة عمل المخرج كريم سعد.

وقال إنه مُتمكن من أدواته ويُقدم الأجواء الرياضية بصورة احترافية مميزة. وأكد أنه لا يمكن أن يعد بشيء مُحدد في مُسلسل "ابن النادي"، ولكن ما يؤكده أن كل فريق العمل اجتهد بقوة أمام وخلف الكاميرا لتقديم عمل يحترم عقل المُشاهد.

أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي منة حسين فهمي حسين فهمي ميرفت أمين

