قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء عبد الحفيظ

خطفت الفنانة أسماء جلال الأضواء خلال الساعات الماضية بعد عرض حلقتها في برنامج ليلة فونطاستيك مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة ام بي سي حيث تحولت الحلقة إلى حديث السوشيال ميديا فور عرضها وارتفع البحث عن اسمها بشكل لافت على منصات التواصل الإجتماعي.

ظهور أسماء جلال في ليلة فونطاستيك

وعقب الحلقة وجهت أسماء جلال رسالة تقدير لأبلة فاهيتا عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة سعادتها بالمشاركة في البرنامج ومشيدة بالأجواء الخفيفة التي ظهرت خلالها وهو ما انعكس على تفاعل الجمهور الكبير مع الحلقة.

ظهور أسماء جلال في ليلة فونطاستيك اعتبره كثيرون واحدا من أبرز لحظاتها الإعلامية مؤخرا خاصة أن أداءها التلقائي وتعاملها العفوي لاقى إعجاب المتابعين الذين تداولوا مقاطع الحلقة بكثافة لتصبح ضمن أبرز موضوعات التريند خلال اليوم.

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

أطلت أسماء جلال في حلقة ليلة فونطاستيك بلوك أنيق وجريء جمع بين البساطة واللمسة العصرية حيث ارتدت فستانا أبيض أنيق اللون نسّقته مع مكياج هادئ وتسريحة شعر مفرود منحها إطلالة ناعمة وأنيقة

أسماء جلال تتصدّر التريند بلوك مميز في ليلة فونطاستيك 
 

اللوك المميز والمرح الذي أظهر شخصيتها العفوية جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع مقاطع الحلقة على السوشيال ميديا وانتشرت صورها بسرعة لتصبح حديث المتابعين.

ظهور أسماء جلال في ليلة فونطاستيك وسبب تصدرها التريند

سبب تصدر أسماء جلال التريند لم يقتصر على الإطلالة فقط بل أيضا على شخصيتها المرحة وتفاعلها الطبيعي مع أبلة فاهيتا حيث استطاعت أن تجعل الحلقة مليئة باللحظات الكوميدية والعفوية التي أحبها الجمهور مما جعل اسمها يتصدر الترند بشكل سريع.

 أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك  
 أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك  
أسماء جلال فونطاستيك التريند أسماء جلال تشعل السوشيال ميديا برنامج ليلة فونطاستيك أسماء جلال تتصدر التريند أبلة فاهيتا وأسماء جلال إطلالات أسماء جلال في البرامج التلفزيونية إطلالة أسماء جلال الجريئة والناعمة رد فعل الجمهور على حلقة أسماء جلال أبرز لحظات أسماء جلال في السوشيال ميديا أسماء جلال تريند اليوم فيديو حلقة أسماء جلال ليلة فونطاستيك لحظات كوميدية لأسماء جلال وأبلة فاهيتا صور أسماء جلال من الحلقة ظهور أسماء جلال في ليلة فونطاستيك أبلة فاهيتا باللحظات الكوميدية سبب تصدر أسماء جلال التريند ظهور أسماء جلال في ليلة فونطاستيك وسبب تصدرها التريند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

بالصور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد