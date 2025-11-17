أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

خطفت الفنانة أسماء جلال الأضواء خلال الساعات الماضية بعد عرض حلقتها في برنامج ليلة فونطاستيك مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة ام بي سي حيث تحولت الحلقة إلى حديث السوشيال ميديا فور عرضها وارتفع البحث عن اسمها بشكل لافت على منصات التواصل الإجتماعي.

ظهور أسماء جلال في ليلة فونطاستيك

وعقب الحلقة وجهت أسماء جلال رسالة تقدير لأبلة فاهيتا عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة سعادتها بالمشاركة في البرنامج ومشيدة بالأجواء الخفيفة التي ظهرت خلالها وهو ما انعكس على تفاعل الجمهور الكبير مع الحلقة.

ظهور أسماء جلال في ليلة فونطاستيك اعتبره كثيرون واحدا من أبرز لحظاتها الإعلامية مؤخرا خاصة أن أداءها التلقائي وتعاملها العفوي لاقى إعجاب المتابعين الذين تداولوا مقاطع الحلقة بكثافة لتصبح ضمن أبرز موضوعات التريند خلال اليوم.

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

أطلت أسماء جلال في حلقة ليلة فونطاستيك بلوك أنيق وجريء جمع بين البساطة واللمسة العصرية حيث ارتدت فستانا أبيض أنيق اللون نسّقته مع مكياج هادئ وتسريحة شعر مفرود منحها إطلالة ناعمة وأنيقة

اللوك المميز والمرح الذي أظهر شخصيتها العفوية جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع مقاطع الحلقة على السوشيال ميديا وانتشرت صورها بسرعة لتصبح حديث المتابعين.

ظهور أسماء جلال في ليلة فونطاستيك وسبب تصدرها التريند

سبب تصدر أسماء جلال التريند لم يقتصر على الإطلالة فقط بل أيضا على شخصيتها المرحة وتفاعلها الطبيعي مع أبلة فاهيتا حيث استطاعت أن تجعل الحلقة مليئة باللحظات الكوميدية والعفوية التي أحبها الجمهور مما جعل اسمها يتصدر الترند بشكل سريع.

