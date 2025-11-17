بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. 10 صور ملفتة لأسماء جلال

أثارت الفنانة أسماء جلال ، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير في أولى حلقات برنامج أبلة فاهيتا فى موسمه الجديد.

تفاصيل إطلالة أسماء جلال مع أبلة فاهيتا..



، حيث ظهرت بجمبسوت ملفت ومكشوف أثارت دهشة جمهورها وهو ما لفت البعض إلى جمالها الطبيعى وقوامها المتناسق .





وظهرت أسماء جلال ، فى حفل الحلقة مع أبلة فاهيتا بإطلالة أنيقة وملفتة مرتدية جمبسوت باللون الأسود مع الأبيض مكشوف الاكتاف .





وتتميز اسماء جلال باطلالتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد أسماء جلال ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

يعرض برنامج «ليلة فانطاستيك» مع «أبلة فاهيتا» كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR.







وفى هذا السياق نعرض لكم من صور أسماء جلال ..





