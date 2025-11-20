ابنك مغلبك في الأكل.. نصائح لعلاج رفض الأطفال تناول الطعام المفيد

يعانى الأهل مع الاطفال الانتقائيين أكثر من غيرهم حيث يتناول الصغار عدد محدد من الأطعمة ولا يرغبوا في تناول باقي الأكلات المفيدة مما يهدد صحتهم في المستقبل.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم كيفية إقناع الاطفال بتناول أطعمة جديدة وأكثر صحة :

الأطعمة الجديدة تحتاج إلى وقت

لا يتقبل الأطفال الأطعمة الجديدة فورًا و استمر في تقديم الطعام الجديد. قد يحتاج الطفل إلى عدة محاولات ليستمتع بالطعام الجديد فلا تيأس.

الكميات الصغيرة تقدم فوائد كبيرة

قدّم لطفلك حصة صغيرة من الأطعمة الصحية التي تحبها وكلما تنوع نظامه الغذائي، أصبح تخطيط وجباته أسهل.

كن قدوة

جرّب أطعمة جديدة باستمرار، واشرح لطفلك المتطلب في اختيار طعامه مذاقها وملمسها وقد يلاحظ أنك تستمتع بأطباق جديدة، فيقرر تجربتها.

تجربة طعام جديد واحد في كل مرة

قد يكون من المفيد تقديم أطعمة جديدة مع أطعمة شائعة في منزلك وقد يكون تقديم الكثير من الأطعمة الجديدة دفعةً واحدة أمرًا مخيفًا.

إختر التوقيت المناسب



من المفيد دائمًا تقديم أطعمة جديدة في بداية الوجبة، عندما يشعر الجميع بالجوع.

دمج الأطعمة إذا لزم الأمر



قد يُفضّل بعض الأطفال تناول الأطعمة الجديدة مع أطعمة أخرى، مثل الكسرول. بينما قد يُفضّل آخرون تناولها منفصلةً، ويُفضّل استخدام طبق مُقسّم.

قد يبدو التعامل مع الأطفال الانتقائيين في الطعام مهمةً شاقةً لا تنتهي، لكنها ستصبح أسهل.



تذكر أنك لست وحدك

حيث يعاني معظم الآباء والأمهات من صعوبة التعامل مع أطفالهم الانتقائيين في الطعام.