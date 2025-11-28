أسباب تعطل بورصة شيكاغو وتوقف تداولات الأسواق العالمية

أوقفت بورصة شيكاغو تداول العقود الآجلة العالمية بعد عطل في نظام التبريد في مركز بيانات CyrusOne.

وجرى تداول جميع العقود الآجلة والخيارات صباح يوم الجمعة بعد عطل كبير في نظام التبريد أصاب أحد مراكز بياناتها الرئيسية.

تعطل بورصة شيكاغو

بدأ الانقطاع في وقت متأخر من يوم الخميس، 27 نوفمبر 2025، في منشأة CyrusOne CHI1 بمنطقة شيكاغو.

وأكدت بورصة شيكاغو التجارية أن سبب الانقطاع هو "مشكلة في التبريد" أجبرتها على إغلاق منصة Globex الإلكترونية للتداول بالكامل.

أدى هذا التوقف إلى تجميد اكتشاف أسعار النفط والذهب وعقود الأسهم الأمريكية الآجلة وأسواق العملات العالمية كما أوقفت التداول على منصة CME Cash FX EBS وسوق مشتقات BMD الماليزية.

بحلول الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، لم يتم تحديث بيانات أسعار خام غرب تكساس الوسيط، وعقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآجلة، وعقود سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG).

ما سبب انقطاع بورصة شيكاغو التجارية تحديدًا؟

صرحت شركة سايروس ون (CyrusOne) بأن مهندسيها كانوا يستجيبون لعطل في محطة التبريد، مما أدى إلى توقف العديد من وحدات التبريد عن العمل.

بدأت المشكلة مساء الخميس، وأثرت على البنية التحتية التي تُشغّل أنظمة التداول الرئيسية في بورصة شيكاغو التجارية وأوضحت الشركة أنه تمت إعادة تشغيل العديد من وحدات التبريد بطاقة محدودة، وتم استخدام معدات تبريد مؤقتة.