محامي الزمالك: ننتظر قرارًا بعودة أرض أكتوبر.. وسنحصل على أرض إضافية في التجمع السادس

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، ينتظر صدور قرار رسمي بعودة أرض 6 أكتوبر إلى النادي مرة أخرى.

وقال شعيب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "الزمالك لن يحصل على أرض بديلة لأرض 6 أكتوبر، لكنه سيحصل على أرض إضافية في التجمع بجانب أرض أكتوبر."

وتابع: "موقفنا سليم في أرض أكتوبر، وتم رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء، ونحن نشعر بالتفاؤل وننتظر القرار الرسمي بعودة الأرض إلى الزمالك، ونناشد السيد الرئيس بحل الأمر."

وأضاف: "ننتظر قرارًا بعودة أرض أكتوبر إلى الزمالك، لما لها من خصوصية لدى الجماهير، خاصة وأن العمل قد بدأ فيها بالفعل."

وعن بيع وحدات من أرض أكتوبر، قال: "حصلنا على موافقات من الجهات الرسمية بتغيير النشاط من أجل الاستثمار وبيع بعض الوحدات، للحصول على مقابل مادي لبناء الفرع الجديد وتسديد ديون النادي."

واختتم مؤكدًا: "وزارة الإسكان عرضت على الزمالك الحصول على أرض إضافية في التجمع السادس، ونحن ننتظر حل أزمة أرض أكتوبر من أجل المضي قدمًا في مشروع الفرع الثالث."