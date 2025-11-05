قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
الحكومة: تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية في تاريخ مصر الحديث باستثمارات 550 مليار دولار
غير عادلة.. مسلم يفتح النار على نقابة المهن الموسيقية بعد أزمته الأخيرة
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور في نشر فيديوهات خادشة
ترامب تعليقا على فوز ممداني: الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا
إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريباً
أسامة عبدالحي: الخطأ الطبي ليس جريمة وييجب خضوعه للقانون المدني
رياضة

شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وجاهزون لمواجهة سيراميكا

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
عبدالحكيم أبو علم

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن بطولة السوبر المصري دائمًا ما تمثل قيمة كبيرة للفريق وللاعبين، خاصة في نظامها الجديد بمشاركة أربع فرق، يمنحها طابعًا تنافسيًّا قويًّا.

وقال إن الأهلي يدخل كل بطولة بهدف واحد فقط، وهو الفوز والتتويج باللقب، وإن الفريق مقبل على محطة مهمة خلال مشاركته في السوبر المصري، حيث يسعى خلالها لمواصلة حصد البطولات وإسعاد جماهيره في كل مكان.

وأوضح شوبير أن الأهلي يستعد بشكل قوي وجاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، مؤكدًا أن كل اللاعبين لديهم روح عالية وتركيز كامل من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية، ثم السعي نحو رفع الكأس وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي.

وأشاد بفريق سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه يضم لاعبين مميزين، وأن المباراة تحتاج إلى تركيز كبير وتطبيق تعليمات الجهاز الفني. 
وتحدث شوبير عن إقامة البطولة في الإمارات، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يعتزون دائمًا باللعب هناك لما يجدونه من دعم جماهيري كبير وأجواء مميزة تشبه تمامًا اللعب في مصر، وهو ما يمنح الفريق حماسًا إضافيًّا ورغبة أكبر في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز. 
كما أشاد بمبادرة إطلاق منصة تعليمية باسم النادي الأهلي، معتبرًا أنها خطوة طبيعية تليق باسم النادي الأكبر في إفريقيا والعالم العربي، وتعكس دوره الرائد في المجالات الرياضية والاجتماعية والتعليمية. وأكد أنه سيشارك في المنصة للاستفادة منها وتطوير نفسه، موصيًا الشباب بضرورة الاستفادة من هذه المبادرات التي تساعدهم على الجمع بين الرياضة والتعليم وبناء مستقبل أفضل.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ملادن زيزوفيتش

وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

