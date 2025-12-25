قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة بكليات الوادي الجديد

نظمت جامعة الوادي الجديد، لليوم الثانى على التوالى قافلة طبية موسعة استهدفت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية بالتعاون مع مديرية الصحة، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

جاء ذلك برعاية د.عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف د.مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور الدكتور نجوى واعر، عميد كلية التربية، ووكيل كلية التربية لشئون البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من كليات التربية والتمريض والآداب، بمقر القافلة في كلية التربية.

وشملت القافلة إجراء الكشف عن صحة المرأة، والأمراض المزمنة والسكر التراكمى والدهون، والأورام السرطانية بجانب إجراء تحاليل وفحوصات مختلفة، وسط إقبال كثيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من مختلف الأقسام والإدارات بكليات التربية والتمريض والآداب بهدف الكشف والإطمئنان على الصحة العامة من خلال الكشف المبكر وتقديم الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي للعاملين، بما يتماشى مع أهداف المبادرات الرئاسية في تحسين مؤشرات الصحة العامة ودور الجامعة لخدمة المجتمع.

في السياق، استقبلت كلية الطب البشرى أعمال القافلة الطبية، بحضور الدكتورة ندا عبدالمحسن، عميد كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، والتى أوضحت أهمية القوافل الطبية والحفاظ على الصحة العامة، والتعاون المستمر مع قطاع الصحة وتفعيل دور المبادرات الرئاسية.

وأشارت إلى أهمية التكنولوجيا والأجهزة الحديثة للتحاليل وادخال قاعدة بيانات وكافة الخدمات المتوفرة من المبادرة الرئاسية، والدعم المستمر للطلاب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجميع كليات الجامعة.

وتأتي القافلة الطبية في إطار دور جامعة الوادي الجديد المجتمعي، وتنفيذًا للمبادرات الرئاسية الداعمة للصحة العامة، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وصحة المرأة، وتقديم خدمات طبية وتوعوية تسهم في تحسين جودة الحياة لأعضاء المجتمع الجامعي.