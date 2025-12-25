قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
محافظات

مطروح تواصل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

مدير تعليم مطروح خلال متابعة المراجعات النهائية
مدير تعليم مطروح خلال متابعة المراجعات النهائية
ايمن محمود

عقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بمقر ديوان عام المديرية وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

شددت مدير المديرية علي الموجهين العموم خلال الاجتماع بضرورة أن تكون الإمتحانات في مستوى الطالب مع الإلتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومديرى عموم المواد الدراسية منبهة على اللجان الفنية بسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات بوقت كافى وتسليمها للمطبعة السرية .

وأكدت نادية فتحى في نهاية الاجتماع أن التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية جسر العبور نحو الوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح احتفالية توجيه عام رياض الأطفال بمناسبة قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال ولفيف من موجهي عموم الأنشطة ومديري الإدارات النوعية بالمديرية .

وقدم براعم رياض الأطفال خلال الاحتفالية عدة استعراضات فنية عن حب الوطن نالت إعجاب وإشادة الحضور

وتفقدت " وكيل الوزارة" معرض الأنشطة والوسائل التعليمية الخاص بروضات الأطفال خلال الفصل الدراسي الأول والذي تركزت علي تفعيل النشاط التربوي الملائم للنواحي الحياتية وتبسيط المنهج الدراسي وتنمية روح الإبداع لدي البراعموكرمت مدير المديرية المعلمات والموجهات المتميزات برياض الأطفال تقديرا للإعداد المتميز لتلك الإحتفالية الرائعة.

وأكدت في كلمتها الموجزة في ختام الاحتفالية شكره وتقديره لتوجيه عام رياض الأطفال للاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية مؤكدة أن دور الأنشطة محوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة

