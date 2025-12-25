مطروح تواصل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بمقر ديوان عام المديرية وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

شددت مدير المديرية علي الموجهين العموم خلال الاجتماع بضرورة أن تكون الإمتحانات في مستوى الطالب مع الإلتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومديرى عموم المواد الدراسية منبهة على اللجان الفنية بسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات بوقت كافى وتسليمها للمطبعة السرية .

وأكدت نادية فتحى في نهاية الاجتماع أن التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية جسر العبور نحو الوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح احتفالية توجيه عام رياض الأطفال بمناسبة قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال ولفيف من موجهي عموم الأنشطة ومديري الإدارات النوعية بالمديرية .

وقدم براعم رياض الأطفال خلال الاحتفالية عدة استعراضات فنية عن حب الوطن نالت إعجاب وإشادة الحضور

وتفقدت " وكيل الوزارة" معرض الأنشطة والوسائل التعليمية الخاص بروضات الأطفال خلال الفصل الدراسي الأول والذي تركزت علي تفعيل النشاط التربوي الملائم للنواحي الحياتية وتبسيط المنهج الدراسي وتنمية روح الإبداع لدي البراعموكرمت مدير المديرية المعلمات والموجهات المتميزات برياض الأطفال تقديرا للإعداد المتميز لتلك الإحتفالية الرائعة.

وأكدت في كلمتها الموجزة في ختام الاحتفالية شكره وتقديره لتوجيه عام رياض الأطفال للاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية مؤكدة أن دور الأنشطة محوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة