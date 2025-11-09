دي كمان موامرة؟.. خبير لوائح يعلق علي عدم ضم ناصر ماهر للمنتخب الثاني

علق عامر العمايرة الخبير اللوائح علي عدم انضمام ناصر ماهر الي معسكر المنتخب الوطني الثاني بقيادة حلمي طولان .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" ‏كابتن حلمي طولان أعلن قائمة المنتخب الوطني الثاني لمعسكر نوفمبر للاستعداد لكأس العرب قبل مباراة نهائي كأس السوبر المصري ومفيش ناصر ماهر برضه تفتكر دى كمان مؤامرة يا أبو الكباتن " .

وعلق ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، على عدم تواجده ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر

وكتب ناصر ماهر عبر انستجرام: “أنا أسف اني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص بس الصراحة الوضع محبط جدا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر”.

وتابع: “بكل صدق أنا شايف اني استحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب خصوصا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص لان كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدا عن ادائي الفترة الاخيرة”.

وأضاف: “بصراحة اللي حصل ظلم ظلم كبير جدا ودا ملوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته بيروح كدة على الفاضي وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية.. اللي بيحل يحبط أي جبل”.