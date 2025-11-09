من حقه يزعل.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ ناصر ماهر

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ ناصر ماهر نجم الزمالك عقب استبعاده من قائمة المنتخب.

واكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير اون سبورت اف ام “ببارك لأحمد الشناوي الانضمام لمنتخب مصر وهو انضمام عن جدارة لإنه عامل موسم رائع وأنصح كل لاعب سواء كان في المنتخب أو لأ يسكت لإن الفرصة جاية جاية”

واضاف “أنا بقول هذا الكلام بمناسبة إن ناصر ماهر زعلان من حقه يزعل على فكرة بس أنا كنت شايف يصبر شوية لإنه يدوب استعاد مستواه في المباريات الثلاث الماضية وقبل كدة كانت الدنيا مش ظابطة ولو استمر الفترة المقبلة مين عارف”

وتابع “إحنا لسه يا ناصر في معسكر أولي ولسه هنرجع للدوري قبل كأس الأمم الأفريقية عندنا شغل كثير جدا فالأفضل السكوت والصمت مع احترامي لمشاعره وتأكيدي إنه فورمة رائعة وفي حالة أكثر من ممتازة عشان الواحد يكون أمين يعني”