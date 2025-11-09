أبرز مباريات اليوم الأحد 9-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مان سيتي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X سيراميكا كليوباترا – الساعة 2:45 عصرا على قناة ON SPORT 2
الزمالك X الأهلي – الساعة 5:30 مساء على قناة ON SPORT 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
كريستال بالاس X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
نوتنجهام فوريست X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X ريال أوفييدو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مايوركا X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4
فالنسيا X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتالانتا X ساسولو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
بولونيا X نابولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
جنوى X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
روما X أودينيزي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
إنتر ميلان X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان X تولوز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
أنجييه X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9
ميتز X نيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ستراسبورج X ليل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ليون X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فرايبورج X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت X أوجسبورج – الساعة 6:30 مساء
آينتراخت فرانكفورت X ماينتس – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة
بلجيكا X تونس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
فيجي X الأرجنتين – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
المغرب X كاليدونيا الجديدة – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports
البرتغال X اليابان – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
كرواتيا X كوستاريكا – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
الإمارات X السنغال – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
بوليفيا X قطر – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN Sports
إيطاليا X جنوب أفريقيا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3