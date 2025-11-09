أبرز مباريات اليوم الأحد 9-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مان سيتي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X سيراميكا كليوباترا – الساعة 2:45 عصرا على قناة ON SPORT 2

الزمالك X الأهلي – الساعة 5:30 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

كريستال بالاس X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

نوتنجهام فوريست X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X ريال أوفييدو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مايوركا X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

فالنسيا X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا X ساسولو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا X نابولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

جنوى X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

روما X أودينيزي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

إنتر ميلان X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان X تولوز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أنجييه X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ميتز X نيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ستراسبورج X ليل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ليون X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X أوجسبورج – الساعة 6:30 مساء

آينتراخت فرانكفورت X ماينتس – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

بلجيكا X تونس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

فيجي X الأرجنتين – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

المغرب X كاليدونيا الجديدة – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports

البرتغال X اليابان – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

كرواتيا X كوستاريكا – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

الإمارات X السنغال – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بوليفيا X قطر – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN Sports

إيطاليا X جنوب أفريقيا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3