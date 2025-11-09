قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد فهمي وأحمد حاتم يشاركان في تقديم حفل نهائي كأس السوبر المصري

أحمد فهمي وأحمد حاتم يشاركان في تقديم حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
أحمد فهمي وأحمد حاتم يشاركان في تقديم حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
إسراء أشرف

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن تفاصيل حفل نهائي كأس السوبر المصري الذي يُقام اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل انطلاق مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في تمام الخامسة والنصف مساءً.

وأعلنت الرابطة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الفنانين أحمد فهمي وأحمد حاتم سيقدمان فعاليات الحفل بمشاركة الإعلامي يعقوب السعدي، في أجواء احتفالية تليق بالحدث الكبير.

كما يُحيي كل من عمر كمال ومحمود الليثي الحفل الغنائي المقرر إقامته قبل انطلاق المباراة، لتضيف فقراته الفنية أجواء من الحماس والمتعة للجماهير التي تنتظر مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية في أبوظبي.

قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بأبوظبي

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية، مساء اليوم، الأحد، إلى ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، في نسخة جديدة من كلاسيكو الكرة المصرية الذي ينتظره الملايين.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، في مواجهة شهدت تفوقًا فنيًا للمارد الأحمر وحسمًا متأخرًا بفضل خبرة لاعبيه.

أما الزمالك، فبلغ النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام بيراميدز انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي، قبل أن يحسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح (5-4)، ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه التقليدي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء بطل أفريقيا بيراميدز، ساعيًا إلى الثأر من خسارته للقب في الموسم الماضي أمام الأهلي، واستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عدة سنوات.

في المقابل، يطمح الأهلي إلى مواصلة تفوقه التاريخي في البطولة، وإضافة لقب جديد إلى سجله العامر بالبطولات، قبل استئناف مشواره المحلي والقاري.

وسيكون النهائي المرتقب العاشر في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، حيث يتفوق المارد الأحمر في عدد مرات التتويج، بعدما حسم اللقب 6 مرات أمام منافسه الأبيض، الذي فاز باللقب 3 مرات فقط.

أحمد حاتم أحمد فهمي يعقوب السعدي الاهلي الزمالك كأس السوبر المصري السوبر المصري

