رياضة

نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي فندق الإقامة في الثالثة والنصف مساء اليوم، «الخامسة والنصف» بتوقيت الإمارات متوجها إلى استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

ووفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس، يصل الفريقان إلى الملعب قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة المقرر له الخامسة والنصف مساء اليوم.

ومن جانبه، أكد ييس توروب، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، جاهزية الفريق لخوض النهائي، معربًا عن تطلعه لرؤية الجماهير في استاد محمد بن زايد لمساندة اللاعبين.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.
 

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي النادي الاهلي احمد زيزو زيزو بطولة الدوري

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

