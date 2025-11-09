نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي فندق الإقامة في الثالثة والنصف مساء اليوم، «الخامسة والنصف» بتوقيت الإمارات متوجها إلى استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

ووفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس، يصل الفريقان إلى الملعب قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة المقرر له الخامسة والنصف مساء اليوم.

ومن جانبه، أكد ييس توروب، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، جاهزية الفريق لخوض النهائي، معربًا عن تطلعه لرؤية الجماهير في استاد محمد بن زايد لمساندة اللاعبين.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

