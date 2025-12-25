إبراهيم عادل: دعم الجمهور أول طريق لتحقيق لقب أمم إفريقيا

علق إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، ومنتخب مصر على المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات لوسائل الإعلام قبل المباراة المرتقبة: "الانضمام لمنتخب مصر في بطولة مهمة مثل كأس أمم إفريقيا فخر لأي لاعب وبكل تأكيد سعيد بثقة الجهاز الفني".

فرص عديدة أمام زيمبابوي

وأضاف إبراهيم عادل: "أهدرنا فرص عديدة أمام منتخب زيمبابوي وكان هدفنا تحقيق الفوز مبكرًا وعدم الانتظار للدقائق الأخير ولكن الحمدلله على تحقيق الفوز".

وأوضح إبراهيم عادل: "من الممكن أن يكون هناك تسرع من جانب اللاعبين لأن هدفنا تحقيق المكسب والفوز ولكن نطالب الجماهير بدعم اللاعبين وعدم القلق".

وأتم إبراهيم عادل تصريحاته: "دعم الجمهور أول طريق لتحقيق لقب أمم إفريقيا ونتمنى أن يستمر جمهور مصر في ضهرنا".

تدريبات منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وخاض المنتخب المصري، بقيادة مدربه الوطني، حسام حسن، مرانه الجماعي اليوم، على ملعب تغازوت، تحت الأمطار.

وحرص حسام حسن، خلال المران، على تحفيظ اللاعبين خطة مباراة جنوب إفريقيا، كما كشف عن كيفية غلق المساحات أمام مفاتيح لعب الفريق المنافس.