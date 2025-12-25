رئيس الطائفة الإنجيلية: الاستقرار في مصر له طعم خاص بفضل قيادة الرئيس السيسي

أكد القس الدكتور اندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية، أن الإستقرار في مصر له طعم خاص، مشيرا إلى أنه نحن محظوظين بقيادتنا السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال القس الدكتور اندريه زكي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك دور هام للهيئة الإنجيلية، يتمثل في خدمة المجتمع ومواجهة خطاب الكراهية، مؤكدا أنه تعد قضايا أساسية يتم تناولها في الحوارات المحلية والدولية لتصحيح صورة مصر.

وتابع رئيس الطائفة الانجيلية، أنه نحن سعداء بالإستقرار والسلام والمواطنة والعيش المشترك في مصر، مؤكدا أن السلام الذي نعيش فيه فه قيمة كبيرة.