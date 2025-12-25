رئيس الطائفة الإنجيلية: الشباب قادرون على التفكير النقدي واتخاذ القرارات بشكل ناضج

قال القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إنّ مرحلة الشباب من 16 إلى 20 سنة تتميز بحساسية خاصة وطرح أسئلة وجودية مهمة.

وأضاف زكي، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التعامل مع هذه الفئة يتطلب الاستماع الجيد لهم، وفهم لغتهم الخاصة، وتركهم يعبرون عن أنفسهم، بدلاً من إعطاء أوامر مباشرة، مشيرًا إلى أن الشباب قادرون على التفكير النقدي واتخاذ القرارات بشكل ناضج.



وتابع، أنّ العولمة أحدثت تغييرات كبيرة في حياة الشباب، من خلال السوشيال ميديا وتأثيراتها على طريقة التفكير والاهتمامات. وأكد أن العولمة ساهمت في محاولة تنميط العالم، ما دفع الشباب للبحث عن هويتهم الأصلية والتمسك بها كرد فعل طبيعي للحفاظ على الذات.

ولفت القس زكي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تتسم بفبركة الأخبار والصور، ما أجهض المصداقية التي كانت موجودة سابقًا.

وأوضح أن التعامل مع هذه الوسائل أصبح يتطلب الحذر الشديد والتحقق من صحة الأخبار والصور قبل قبولها، مؤكدًا أن هذه الشائعات تؤثر بشكل مباشر على وعي الشباب وفهمهم للحقائق.