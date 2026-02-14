قبل رمضان.. محافظ أسوان: تكثيف الحملات على محلات الجزارة ومنافذ اللحوم

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الحملات التفتيشية التى نفذها مديرية الطب البيطرى على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم المختلفة بنطاق المحافظة ويأتى ذلك فى ظل الإستعدادات الجارية لإستقبال شهر رمضان المعظم .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق المستمر مع مديريات التموين والصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية وذلك لضمان التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيطرية ، بالإضافة إلى رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر ولضمان وصول غذاء آمن للمواطنين .

من جانبه أكد الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأنه بناءاً على تعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد واصلت الأجهزة المختصة بالمديرية من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

شهر رمضان

وأيضاً الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور صلاح إسماعيل رئيس قسم التفتيش بإدارة أسوان البيطرية تنظيم الحملات المكبرة ضمن خطط يومية وأسبوعية للمرور على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من سلامة الإجراءات ، مع التحقق من الإلتزام الكامل بالإشتراطات الصحية والبيئية بمختلف محلات الجزارة والمطاعم وغيرها من منافذ بيع المنتجات الغذائية .

وأشار إلى أن الحملات إستهدفت المرور الميدانى على الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية والمعنية ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط ومصادرة 314 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجاتهم لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير عدد 10 محاضر للمخالفات المتنوعة .

وأكد الدكتور جمعة مكى بأن المديرية لن تتهاون مع أى منشأة تخالف القواعد أو تهدد صحة المواطنين ، ويتم بالتوازى مواصلة الجهود المبذولة للرقابة والتفتيش الميدانى لمتابعة الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وضمان تحقيق الأمن الغذائى والصحى للمواطنين .