رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر : تهنئة المسلمين لنا بعيد الميلاد نموذج ملهم

أكد القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن العالم يمر باضطرابات كثيرة والمنطقة تمر باضطرابات ونحن نحتاج إلى رسالة السلام.

وقال أندريه زكي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" اخواتنا المسلمين يبادلونا التهاني بعيد الميلاد وهذا نموذج ملهم ".

وتابع اندريه زكي :" تهنئة المسلمين لنا بعيد الميلاد تجعلنا نفرح كثيرا "، مضيفا:" عدد من السادة الوزراء والمسؤولين والمثقفين يشاركوننا الاحتفال بعيد الميلاد ".

واكمل اندريه زكي :" الشباب لهم لغة خاصة في ظل عصر السوشيال ميديا والإنترنت ولابد أن نفهم أفكار الشباب ونجيب على أسئلتهم الملحة في كافة المجالات ".

ولفت أندريه زكي :" أندهش من النضوج الفكري والمعلومات التي تتواجد في عقول الشباب ونحن نهتم كـ كنيسة بالتعامل مع الشباب ".