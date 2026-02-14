نقابة القراء تنعى نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، فقيد آل المنشاوي، العميد مهندس محمد محمود صديق المنشاوي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

والفقيد الراحل هو نجل صاحب الفضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، أحد أقطاب التلاوة في العالم الإسلامي، وشقيق فضيلة القارئ الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي.

وجاء في بيان النقابة: "تنعى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى فقيد آل المنشاوي العميد مهندس محمد محمود صديق المنشاوي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله لميتنا وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ندعو له أن يثبته الله عند السؤال ويجعل مثواه الجنة".

كما توجهت النقابة بخالص العزاء لفضيلة الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته الكريمة بخالص الصبر والسلوان.