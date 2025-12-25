قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ جنوب سيناء ينقل تهنئة الرئيس السيسي لأبناء الطائفة الكاثوليكية بقداس عيد الميلاد بشرم الشيخ|صور

ايمن محمد

شهد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "بازيليك سيدة السلام" للأقباط الكاثوليك بمدينة شرم الشيخ، حيث نقل المحافظ  تهنئة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أبناء الطائفة الكاثوليكية، مؤكداً على عمق الروابط الأخوية التي تجمع نسيج الوطن الواحد، وما تنعم به الدولة المصرية من روح المحبة والتعايش السلمي والتسامح بين كافة أطياف الشعب المصري، وترأس مراسم القداس الإلهي نيافة الأنبا حنا صبحي  مطران الإسماعيلية وتوابعها والمدبر البطريركي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، والمسؤول عن كاتدرائية سيدة السلام، بمشاركة لفيف من الآباء المطارنة والكهنة والشمامسة، وسط أجواء من التراتيل والطقوس الكنسية الروحانية المميزة التي جسدت معاني السلام والمحبة.
​وقد تجلت أسمى صور الوحدة الوطنية خلال الاحتفالية، بحضور حاشد ضم القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، في مشهد يعكس تلاحم المصريين وحرصهم على تبادل التهاني ومشاركة الأفراح في كافة المناسبات القومية والدينية، فيما تزينت الكاتدرائية بأبهى حلل الميلاد من الأضواء والشموع والمجسمات التي تحاكي مغارة الميلاد والأيقونات المقدسة، مما أضفى لمسة جمالية تليق بمدينة السلام وتعزز صورتها كمنارة سياحية عالمية تحتضن قيم البشري.
 

