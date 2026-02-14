قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يعتمد الخطة الإستراتيجية وإنشاء مبنى مدرجات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه ، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، وأعضاء مجلس الأمناء.


واستهل الدكتور جمال السعيد الجلسة بتقديم التهنئة نيابة عن المجلس إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالثقة الغالية من القيادة السياسية بتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن التشكيل الحكومي الجديد ، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس ثقة الدولة في الكفاءات الوطنية القادرة على استكمال مسيرة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.


كما أعرب " السعيد " عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في تطوير قطاع التعليم العالي خلال فترة توليه المسؤولية.

برامج دراسية حديثة 

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن جامعة بنها الأهلية شهدت خلال الفترة الماضية طفرة وتقدما ملحوظا فى كافة القطاعات ، وأصبحت نموذج رائد للجامعات الأهلية المصرية التى تقدم برامج دراسية حديثة بينية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتضم معامل وورش عمل مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التعليمية.


وأشار رئيس مجلس الأمناء، إلى استعداد الجامعة لتخريج أول دفعة هذا العام وعددهم حوالي 400 طالب ونسعى حاليا لاعتماد الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد حيث أن الجامعة اصبح لديها من الكوادر الفنية والموارد البشرية والإمكانيات الأكاديمية المتميزة ما يؤهلها للتقدم للاعتماد.


وأضاف "السعيد " أن جامعة بنها الأهلية تولي اهتماما كبيرا بملف العلاقات والتصنيفات الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة وتفعيل البرامج المشتركة وتطوير المعامل ، بما يسهم في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية ، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الجامعة المستقبلية.


من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، أن جامعة بنها الأهلية أصبح لها مكانة متميزة بين الجامعات، مشيرا الى دعمه الكامل للجامعة انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية مما يعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم العالي وربطه بخطط التنمية المستدامة.


من ناحية أخرى وافق المجلس على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية السنوية عن العام المالى 2024 / 2025 ، وكذلك اعتماد تقرير مجلس الأمناء السنوي عن أداء الجامعة لارسالها الى وزير التعليم العالى والبحث العلمى طبقا للمادة 7 من اللائحة الداخلية للجامعة.


ووافق المجلس فيما عرضه الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة بشأن اعتماد الهيكل الإدارى والفنى لعيادات الأسنان والعلاج الطبيعى بمدينة العبور الجديدة ومخطط الموارد البشرية للعيادات وكذلك تعديلات اللائحة المالية لتطابق الهيكل الإدارى ودليل الوظائف والوصف الوظيفي بالإضافة الى القواعد العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.


كما وافق المجلس أيضا على توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة فارنا للإدارة بدولة بلغاريا ، وكذلك اتفاقية التبادل الطلابي مع جامعة هونج كونج بالصين ، وتفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة لوفيل الأمريكية.


وأيضا وافق المجلس على تقرير لجنة دراسة العروض المقدمة من إحدى الشركات لحصول الجامعة على شهادة نظام الجودة " ISO 9001 " وشهادة نظام الإدارة البيئية " ISO 14001 " ، كما استعرض تقرير المرحلة الأولى من مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والبدء في المرحلة الثانية بالقطاعات داخل الجامعة نظرا لما يمثله من أهمية في تعزيز كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، ودعم منظومة التحول الرقمي.


كما وافق المجلس على ما عرضه الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بشأن اعتماد الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025 – 2030 كأول جامعة أهلية يتم اقرار خطة إستراتيجية تتسق مع رؤية مصر 20230 والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات حول نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول وكذلك عرض نتائج استبيانات الطلاب الفصل الدراسى الأول.


وأيضا أحيط المجلس بتقرير الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال بشأن منتدى الابتكار الجامعى 2026 والذى نظمته الجامعة بعنوان: "الابتكار الجامعي في خدمة الصناعة والتنمية المستدامة"، بمشاركة 61 جامعة ومؤسسة تعليمية وأسفر عن فوز 4 مشروعات ابتكارية من إجمالي 36 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 2 مليون جنيه ، بواقع 500 ألف جنيه لكل مشروع، مقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


كما وافق المجلس على ما عرضه الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بخصوص انشاء مبنى مدرجات مركزي بجامعة بنها الأهلية وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للجامعة خلال السنوات القادمة حيث يضم المشروع 32 قاعة محاضرات بسعة حوالي 5 ألاف طالب، بالإضافة الى مكتبة مركزية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس.

