قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
منتخب مصر يتصدر قائمة الأكثر إهدارا للفرص المحققة في كأس أمم أفريقيا 2025
تحذيرات جوية.. الأرصاد المغربية تكشف تفاصيل الطقس خلال لقاء مصر وجنوب أفريقيا
الأوقاف ترد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج بالشرع والعقل
370 قطعة أثرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة متحف الحضارة القومي
مصطفى بكري: إقامة مراكز التأهيل والإصلاح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الآثار: بيع 87 ألف تذكرة لمعرض «كنوز الفراعنة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM

مجال الذكاء الاصطناعي
مجال الذكاء الاصطناعي
خالد يوسف

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة IBM عن فتح باب التسجيل في تدريب متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم بناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب المصري لمتطلبات سوق العمل الحديث.

تدريب متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة IBM

تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة IBM، نظام تدريب متخصص في مجال الذكاءالاصطناعي، ويرتكز على محورين أساسيين:

- أساسيات الذكاء الاصطناعي (AI)
- الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

طريقة التسجيل على تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات

عن طريقة التسجيل على تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات، فإن هذا التدريب يستهدف كل من الراغبين في تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشمل التدريب نظام التعلم المدمج (Blended Learning)، الذي يجمع بين التعليم الذاتي عبر منصة تدريب معتمدة وجلسات أونلاين مباشرة مع مدرب متخصص، ويحصل المشاركون بعد اجتياز البرنامج على شارات رقمية معتمدة من شركة IBM.

- يتطلب ذلك الدخول على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا (اضغط هنــــــــــــا)
- بعد ذلك يقوم بملئ البيانات الخاصة بالمتقدم والضغط على الحفظ في النهاية. 

 آخر موعد للتسجيل

ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن آخر موعد للتسجيل سيكون 30 ديسمبر 2025.

وبعد إغلاق باب التسجيل، سيتم عقد جلسة تعريفية أونلاين لشرح تفاصيل البرنامج، ونظام التعلم، والمنصة التدريبية، والجدول الزمني للتدريب.

شروط التسجيل على التدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي

إليكم شروط التسجيل على تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات، والتي تتضمن على ما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 16 سنة. 

نظام التدريب

- جلسات أونلاين مباشرة مع مدرب متخصص.
- التعليم الذاتي عبر منصة تدريب معتمدة.
 

مميزات التدريب المتخصص في الذكاء الاصطناعي 

عن مميزات التدريب المتخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات، فإنها تكون كالآتي:

- الحصول على Badge رقمي معتمد من IBM بعد اجتياز التدريب بنجاح.
- فرصة للمتميزين للانضمام إلى برنامج أكاديمية المواهب المصرية التابع للمعهد القومي للاتصالات.


مجالات تدريب سفراء الذكاء الاصطناعي

أوضح المعهد القومي للاتصالات أن التدريب يشمل محاضرات تفاعلية مدتها 36 ساعة، بالإضافة إلى مشروع عملي مدته 4 ساعات، ويتناول المحاور التالية:

- استخدام منصات وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وDeepSeek.
- اكتساب مهارات تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.
- فهم الأخلاقيات والتحديات والتوجهات المستقبلية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. 

ما هي مبادرة سفراء الذكاء الاصطناعي

مبادرة سفراء الذكاء الاصطناعي هي برنامج مصري أطلق رسميًا في أكتوبر 2024، بهدف تعزيز التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر البشرية في مجال التكنولوجيا الحديثة، حيث يستهدف تدريب غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، من العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وطلاب الجامعات والمهتمين بالذكاء الاصطناعي، لإكسابهم مهارات عملية وفهمًا عميقًا لتطبيقات التعلم الآلي والتعلم العميق وتحليل البيانات وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل والخدمات.

الذكاء الاصطناعي متخصص في الذكاء الاصطناعي شركة IBM وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

ضياء رشوان

رئيس هيئة الاستعلامات: نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدوارا لا تتعلق بها

محمد الشافعي والمؤرخ الكانب الصحفي

الشافعي: لا بد من إعادة كتابة التاريخ الوطني وتقديم نماذج بطولية للشباب لتعزيز الانتماء والعطاء للوطن

نتنياهو

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد