سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة IBM عن فتح باب التسجيل في تدريب متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم بناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب المصري لمتطلبات سوق العمل الحديث.

تدريب متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة IBM

تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة IBM، نظام تدريب متخصص في مجال الذكاءالاصطناعي، ويرتكز على محورين أساسيين:

- أساسيات الذكاء الاصطناعي (AI)

- الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

طريقة التسجيل على تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات

عن طريقة التسجيل على تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات، فإن هذا التدريب يستهدف كل من الراغبين في تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشمل التدريب نظام التعلم المدمج (Blended Learning)، الذي يجمع بين التعليم الذاتي عبر منصة تدريب معتمدة وجلسات أونلاين مباشرة مع مدرب متخصص، ويحصل المشاركون بعد اجتياز البرنامج على شارات رقمية معتمدة من شركة IBM.

- يتطلب ذلك الدخول على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا (اضغط هنــــــــــــا)

- بعد ذلك يقوم بملئ البيانات الخاصة بالمتقدم والضغط على الحفظ في النهاية.

آخر موعد للتسجيل

ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن آخر موعد للتسجيل سيكون 30 ديسمبر 2025.

وبعد إغلاق باب التسجيل، سيتم عقد جلسة تعريفية أونلاين لشرح تفاصيل البرنامج، ونظام التعلم، والمنصة التدريبية، والجدول الزمني للتدريب.

شروط التسجيل على التدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي

إليكم شروط التسجيل على تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات، والتي تتضمن على ما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل العمر عن 16 سنة.

نظام التدريب

- جلسات أونلاين مباشرة مع مدرب متخصص.

- التعليم الذاتي عبر منصة تدريب معتمدة.



مميزات التدريب المتخصص في الذكاء الاصطناعي

عن مميزات التدريب المتخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات، فإنها تكون كالآتي:

- الحصول على Badge رقمي معتمد من IBM بعد اجتياز التدريب بنجاح.

- فرصة للمتميزين للانضمام إلى برنامج أكاديمية المواهب المصرية التابع للمعهد القومي للاتصالات.



مجالات تدريب سفراء الذكاء الاصطناعي

أوضح المعهد القومي للاتصالات أن التدريب يشمل محاضرات تفاعلية مدتها 36 ساعة، بالإضافة إلى مشروع عملي مدته 4 ساعات، ويتناول المحاور التالية:

- استخدام منصات وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وDeepSeek.

- اكتساب مهارات تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

- فهم الأخلاقيات والتحديات والتوجهات المستقبلية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ما هي مبادرة سفراء الذكاء الاصطناعي

مبادرة سفراء الذكاء الاصطناعي هي برنامج مصري أطلق رسميًا في أكتوبر 2024، بهدف تعزيز التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر البشرية في مجال التكنولوجيا الحديثة، حيث يستهدف تدريب غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، من العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وطلاب الجامعات والمهتمين بالذكاء الاصطناعي، لإكسابهم مهارات عملية وفهمًا عميقًا لتطبيقات التعلم الآلي والتعلم العميق وتحليل البيانات وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل والخدمات.