رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
أخبار البلد

أحمد يحيى لصدى البلد: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشمول المالي يقودون رؤيتنا لمستقبل الخدمات الرقمية

أحمد عبد القوى

أكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن الذكاء الاصطناعي يمثل المحرك الرئيسي للتحول في مختلف القطاعات.

 مشيرًا إلى أنه سيُسهم في إعادة تشكيل نماذج الأعمال وخلق قطاعات جديدة تتيح فرصًا أوسع للنمو والمشاركة.

وأوضح أن الشركة تعتزم الاستثمار بقوة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استدامة الخدمات الرقمية وحماية البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب دعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية لفئات جديدة من المجتمع.

وأشار أحمد يحيى إلى أن  إي آند  نجحت فى تحقيق  الكثير من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية الكبرى، من بينها بنك المشرق، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وغيرها  مؤكدًا أن هذه الشراكات تعكس ثقة القطاع المصرفي في الحلول التقنية التي تقدمها الشركة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في التعاون مع عدد أكبر من البنوك، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز منظومة التكنولوجيا المالية، لافتًا إلى تنفيذ تجربة تُعد من نوعها الأولى عالميًا بين بنك المشرق واتصالات، تمثل نموذجًا مبتكرًا للتكامل بين قطاعي الاتصالات والخدمات المالية.

كما كشف عن خطط الشركة للدخول في شراكات جديدة، وإنشاء شركات داعمة للقطاع المالي والقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في مجالات الترفيه الرقمي، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

واختتم أحمد يحيى تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة تدرس التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي، موضحًا أن هذا الملف يُعد من الموضوعات  المهمة لإي آند، وأن توقيت وآليات التنفيذ ما زالت قيد الدراسة بما يضمن تحقيق أفضل قيمة مضافة للسوق والعملاء.

مصر اتصال اتصالات

