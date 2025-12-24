جامعة بنها تحتفل بتميز طلابها في المسابقات الإقليمية للابتكار التقني والذكاء الاصطناعي

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، الطالبة أبرار محمد عبد الغني أحمد، بالفرقة الثانية قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا، وذلك بمناسبة فوزها ضمن فريق Cloud V2.2.2 بجائزة الابتكار (Most Innovative Award) في مسابقة Huawei Cloud Developer Competition – Spark Infinity 2025 على مستوى شمال إفريقيا.



وقال " الجيزاوي " أن هذا الإنجاز يعكس تميّز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة الإقليمية، إذ تُمنح هذه الجائزة المرموقة للمشروعات التي تقدم حلولًا تقنية مبتكرة تعتمد على تقنيات Huawei Cloud والذكاء الاصطناعي، وتسهم في دعم التحول الرقمي والاستدامة ومواجهة التحديات المجتمعية ، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لطلابها المبدعين وتحفيزهم على الابتكار والتميّز العلمي.

من جانبه أعرب الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا عن فخره واعتزازه بهذا التفوق، متمنيا للطالبة دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات المشرفة ، مضيفا أن التكريم شمل تقديرًا إقليميًا إلى جانب جائزة مالية قدرها 1000 دولار أمريكي.