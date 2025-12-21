قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير اقتصادي: طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل أسواق الطاقة وتفرض تحديات مالية جديدة

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الاندفاع المتسارع نحو الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا رئيسيًا في زيادة الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية، خاصة مع توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء مراكز تشغيل وبنية تحتية تعتمد على استهلاك كثيف للكهرباء.

وأوضح غنيم، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن شركات التكنولوجيا الأمريكية تستعد لضخ استثمارات ضخمة على مدار السنوات المقبلة لتطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز شبكات الطاقة الداعمة لها، مؤكدًا أن هذا التوسع يحمل فرصًا كبيرة للنمو، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات مالية وسوقية لا يمكن تجاهلها.

وأشار إلى أن المشهد الحالي يحمل بعض أوجه الشبه مع فترات التضخم الاستثماري السابقة، إلا أن الفارق الجوهري يتمثل في اعتماد الشركات الحالية على أصول تشغيلية حقيقية وخضوعها لأطر تنظيمية أكثر صرامة، ما يقلل من احتمالات الانفجار المفاجئ للأسواق.

وأضاف أن التركيز على الاستثمار في الأصول الفعلية وإدارة المخاطر بشكل متوازن يسهم في احتواء التقلبات المحتملة، محذرًا في الوقت ذاته من أن التوسع السريع في إصدار وشراء السندات دون تخطيط دقيق قد يرفع مستويات المخاطرة المالية.

وأكد غنيم أن قطاع الذكاء الاصطناعي سيظل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بشرط التعامل بحذر مع المتغيرات السوقية والتقلبات المحتملة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

هدير عبدالرازق

هدير عبدالرازق تخضع لإعادة تأهيل في السجن بعد حبسها عام .. تفاصيل

سارة خليفة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تصنيع المخدرات لاستكمال المرافعة

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

