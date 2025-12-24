قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

استشاري صحة نفسية تكشف كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شددت د. رباب الشتشتاوي، استشاري الصحة النفسية   استخدام الذكاء الاصطناعي، على أن الإنسان يجب أن يظل هو القائد وصاحب القرار النهائي في جميع الأعمال، سواء كانت بحثية أو إبداعية أو تنظيمية. 

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر  أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة فقط، تساعد المستخدم في تنظيم الأفكار أو تقديم مقترحات، ولكن القرار النهائي والتحليل العميق والبصمة الشخصية يجب أن تبقى من نصيب الإنسان.

دور الذكاء الاصطناعي محدود ومنظم

أشارت د. رباب إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على تقديم الدعم في تنظيم المعلومات وترتيب البيانات وعرض المقترحات، لكنه لا يمتلك القدرة على التفكير النقدي أو اتخاذ قرارات معقدة بشكل مستقل.

 لذلك، من المهم أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد، وليس كبديل يقوم بالعمل بشكل كامل، حتى لا يُلغى دور الإنسان في التعبير والتحليل والإبداع.

التحذير من الاعتماد المفرط

حذرت د. رباب من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجال الأبحاث والكتابة الأكاديمية، لأن هذا الاعتماد قد يؤدي إلى فقدان الفهم الشخصي والتحليل العميق، وينتج عنه محتوى ضعيف من الناحية العلمية والإبداعية.

 وأكدت أن بعض المستخدمين لا يكونون على دراية حقيقية بما ينتجه الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى أخطاء أو تحريف في النتائج.

الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز البصمة الشخصية

وأوضحت د. رباب أن الاستخدام الصحيح للذكاء الاصطناعي يجب أن يركز على تعزيز البصمة الشخصية والإبداعية للإنسان، وليس إلغاؤها. فالمفتاح هو تحقيق توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على التعبير الشخصي والتحليل العميق، بحيث يكون الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تدعم التفكير البشري، وليس بديلاً عنه.

الذكاء الاصطناعي دور الذكاء الاصطناعي تأثير الذكاء الاصطناعي علي الإنسان

