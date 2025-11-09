قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمات تضرب قناة الشرق الإرهابية .. واتهامات بالفساد تلاحق أيمن نور والبحيري
موعد مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
رياضة

الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية تفاصيل حفل نهائى كأس السوبر المصري الذي يسبق المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس مشاركة الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد حاتم الإعلامي يعقوب السعدي في تقديم مباراة الأهلي والزمالك.

كما اعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن وجود حفل غنائي يسبق المباراة بمشاركة الفنان محمود الليثي والفنان عمر كمال، وذلك أيضًا عن طريق الحساب الرسمي علي إكس.

ويخوض مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .


موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر


من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الأحد وهي:  ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

معلقي نهائي السوبر المصري

تشهد مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف اليوم الأحد تعليق بصوت 3 خبراء في التعليق من نوعية السوبر وهم:

قناة أون سبورت - بلال علام
قناة أبوظبي الرياضية - الاماراتي عامر عبدالله 
قناة دبي الرياضية - التونسي رؤوف خليف

سيناريو ركلات الجزاء لـ الزمالك بـ السوبر

يسعي أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي تخطي الغريم التقليدي النادي الأهلي فى نهائي بطولة كاس السوبر المصري.

ويدرس أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اللجوء إلي خطة فر نهائي كأس السوبر المصري تعتمد على التنظيم الدفاعي مع اللجوء إلي سلاح المرتدات وإيقاف خطورة الأطراف لدي المارد الأحمر.

كما يدرس أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي الزمالك المؤقت أمام النادي الأهلي فى المباراة النهائية إلي تكرار نفس سيناريو مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والوصول إلي ركلات الجزاء.

خطة الصدمة لـ الأهلي فى السوبر


رفع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي راية التحدي قبل ساعات من مباراة الزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري.

ويسعي الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي إلي إقتناص أول لقب منذ التعاقد معه وتقديم نجوم المارد الأحمر مردود قوي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ويعول الدانماركي ييس توروب علي جاهزية المهاجم السلوفيني جراديشار فضلا عن سلاح الأطراف وثنائي الوسط مروان عطية والمالي إليو ديانج ومحمد هاني في الجبهة اليمني وأحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسري.

ويأمل الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي فى تفعيل خطة الصدمة أمام نادي الزمالك وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات أحمد عبدالرؤوف المدرب المؤقت واللعب على وتر النواحي النفسية واهتزاز ثقة نجوم الزمالك على مدار مجريات اللقاء.

السوبر الزمالك الأهلي رابطة المحترفين الإماراتية توروب

