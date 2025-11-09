السوبر بصوت مين؟.. 3 معلقين علي نهائي الأهلي والزمالك

يخوض مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان يوم غد الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء غد الأحد وهي: ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

معلقي نهائي السوبر المصري

تشهد مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف اليوم الأحد تعليق بصوت 6 خبراء في التعليق من نوعية السوبر وهم:

قناة أون سبورت - بلال علام

قناة أبوظبي الرياضية - الاماراتي عامر عبدالله

قناة دبي الرياضية - التونسي رؤوف خليف