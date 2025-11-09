قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
رئيس الوزراء يتفقد سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بمعرض النقل الذكي
وفاة زوجة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد الطلحي: الصلاة على النبي أعظم قربة إلى الله وهي باب السعادة دنيا وآخرة
قافلة "زاد العزة" الـ 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزير المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
كامل الوزير يستعرض أحدث وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر
ركلات الترجيح والعامل النفسي.. تفاصيل خطة مدربا الأهلي والزمالك بنهائي السوبر المصري
وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة
للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم
روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة يشوبها عوامل مزعجة.. وإصلاحها يتطلب وقتا طويلًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ركلات الترجيح والعامل النفسي.. تفاصيل خطة مدربا الأهلي والزمالك بنهائي السوبر المصري

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

يخوض مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر


من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء غد الأحد وهي:  ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

سيناريو ركلات الجزاء لـ الزمالك بـ السوبر

يسعي أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي تخطي الغريم التقليدي النادي الأهلي فى نهائي بطولة كاس السوبر المصري.

ويدرس أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اللجوء إلي خطة فر نهائي كأس السوبر المصري تعتمد على التنظيم الدفاعي مع اللجوء إلي سلاح المرتدات وإيقاف خطورة الأطراف لدي المارد الأحمر.

كما يدرس أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي الزمالك المؤقت أمام النادي الأهلي فى المباراة النهائية إلي تكرار نفس سيناريو مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والوصول إلي ركلات الجزاء.


خطة الصدمة لـ الأهلي فى السوبر


رفع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي راية التحدي قبل ساعات من مباراة الزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري.

ويسعي الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي إلي إقتناص أول لقب منذ التعاقد معه وتقديم نجوم المارد الأحمر مردود قوي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.
 
ويعول الدانماركي ييس توروب علي جاهزية المهاجم السلوفيني جراديشار فضلا عن سلاح الأطراف وثنائي الوسط مروان عطية والمالي إليو ديانج ومحمد هاني في الجبهة اليمني وأحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسري.

ويأمل الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي فى تفعيل خطة الصدمة أمام نادي الزمالك وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات أحمد عبدالرؤوف المدرب المؤقت واللعب على وتر النواحي النفسية واهتزاز ثقة نجوم الزمالك على مدار مجريات اللقاء.

السوبر الأهلي الزمالك توروب أحمد عبد الرؤوف

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة

لا تهاون مع الخارجين عن القانون.. شاهد أكبر حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة

تعليم الوادي الجديد يطلق برنامج عباقرة لرعاية المواهب الواعدة

ميناء دمياط

تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

جانب من جولة محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادًا لانطلاق انتخابات النواب 2025

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

