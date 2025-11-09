قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

سيف الجزيري
سيف الجزيري
محمد سمير

يقترب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، من التواجد ضمن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد بالإمارات.

الجزيري خيار الزمالك الأول أمام الاهلي 

ويعد الجزيري هو الخيار الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي في النهائي، نظرًا لاعتماد الجهاز الفني على خبرته في مباريات القمة، وقدرته على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.

في المقابل، لا يزال الغموض يحيط بموقف اللاعب عدي الدباغ، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة، وتأكيد جاهزيته الطبية.

ومع احتمالية استبعاد الدباغ من قائمة المباراة النهائية، أو على الأقل عدم الدفع به أساسيًا، مع وجود مقترحات تتعلق بتواجده على مقاعد البدلاء، للاستعانة به في الشوط الثاني يبقي الجزيري هو الخيار الأول لقيادة هجوم الزمالك.

ومن المنتظر أن يتخذ الجهاز الفني قراره الحاسم بشأن موقف الدباغ، وتحديد التشكيل الأساسي، صباح اليوم الأحد، قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية، حرصًا على اختيار العناصر الأكثر جاهزية بدنيًا وذهنيًا لخوض المواجهة المصيرية.

وكان الأهلي قد تجاوز سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، متغلبا عليه (2-1) وفي نصف النهائي الثاني قهر الزمالك منافسه بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بالفوز عليه بركلات الترجيح، ليضرب موعدا معتادًا مع المارد الأحمر في نهائي السوبر المصري.

ويعد الأهلي حامل الرقم القياسي في التتويج بالسوبر المحلي، حيث أحرز اللقب 15 مرة، مقابل 4 للزمالك.

وعلى مدار تاريخ البطولة، تواجه الغريمان في النهائي 9 مرات، ففاز الأهلي في 7، وانتصر الفريق الأبيض مرتين.

الزمالك الأهلي سيف الدين الجزيري الجزيري نهائي كأس السوبر المصري هجوم الزمالك الدباغ عدي الدباغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد