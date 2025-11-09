غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

يقترب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، من التواجد ضمن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد بالإمارات.

الجزيري خيار الزمالك الأول أمام الاهلي

ويعد الجزيري هو الخيار الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي في النهائي، نظرًا لاعتماد الجهاز الفني على خبرته في مباريات القمة، وقدرته على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.

في المقابل، لا يزال الغموض يحيط بموقف اللاعب عدي الدباغ، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة، وتأكيد جاهزيته الطبية.

ومع احتمالية استبعاد الدباغ من قائمة المباراة النهائية، أو على الأقل عدم الدفع به أساسيًا، مع وجود مقترحات تتعلق بتواجده على مقاعد البدلاء، للاستعانة به في الشوط الثاني يبقي الجزيري هو الخيار الأول لقيادة هجوم الزمالك.

ومن المنتظر أن يتخذ الجهاز الفني قراره الحاسم بشأن موقف الدباغ، وتحديد التشكيل الأساسي، صباح اليوم الأحد، قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية، حرصًا على اختيار العناصر الأكثر جاهزية بدنيًا وذهنيًا لخوض المواجهة المصيرية.

وكان الأهلي قد تجاوز سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، متغلبا عليه (2-1) وفي نصف النهائي الثاني قهر الزمالك منافسه بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بالفوز عليه بركلات الترجيح، ليضرب موعدا معتادًا مع المارد الأحمر في نهائي السوبر المصري.

ويعد الأهلي حامل الرقم القياسي في التتويج بالسوبر المحلي، حيث أحرز اللقب 15 مرة، مقابل 4 للزمالك.

وعلى مدار تاريخ البطولة، تواجه الغريمان في النهائي 9 مرات، ففاز الأهلي في 7، وانتصر الفريق الأبيض مرتين.