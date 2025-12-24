افتتحت اليوم وزارة العدل، مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، حيث شهد الافتتاح كل من المستشار صلاح مجاهد مساعد أول وزير العدل والمستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وكان في استقبالهم بديوان عام المحافظة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

وزارة العدل تفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا

وتوجهوا جميعًا إلى مبنى مجمع الشهر العقاري والتوثيق الكائن بشارع الجامعة مساكن عثمان أمام مدرسة النيل الدولية بقنا، حيث تم افتتاح المجمع، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مكوناته وآليات العمل به، وتفقدوا مبنى المجمع المكون من خمسة طوابق تشمل مكتب الشهر العقاري والتوثيق الرئيسي بقنا الذي يترأس كافة فروع ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، وكذا فرع توثيق ضواحي قنا المميكن الذي يعمل بنظام الشباك الواحد وفقاً لمنظومة التحول الرقمي ويقدم خدماته ايضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

كما يشمل إدارة السجل العيني المختصة بنطاق محافظة قنا بالكامل، وقد تم تخصيص دور كامل لمحفوظاته، وكذا مكتب خدمات يختص بإصدار صور وشهادات الشهر الشخصي والسجل العيني، ويقدم خدماته أيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة.