تأجيل محاكمة الفنانة بوسي في قضية التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التجمع الخامس، المنعقدة اليوم، بتأجيل محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، المعروفة بـ"بوسي"، في قضية اتهامها بالتهرب الضريبي.

وفي وقت سابق، كشف محامي دفاع أسرة طليق المطربة بوسي، حقيقة ما تردد بشأن القبض عليها داخل مطار القاهرة الدولي ومنعها من السفر إلى دبي.

وأوضح أن بوسي لم تُقبض عليها، بل جرى إيقافها داخل المطار ومنعها من السفر بشكل مؤقت لحين إنهاء القضايا المتعلقة بالشيكات القديمة محل النزاع.

وأشار إلى أن أسرة طليق بوسي كانت قد أقامت دعوى قانونية ضدها بسبب شيكين حررتهما قبل وفاة طليقها ولم يتم سدادهما، ما دفع الورثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمًا في تلك القضية يقضي بـ تغريم بوسي 50 ألف جنيه إضافة إلى قيمة الشيكات، مؤكدًا وجود ثلاثة أحكام قضائية أخرى ما زالت قيد التنفيذ.

ولا تزال القضية متداولة أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في النزاع المالي بين الطرفين.