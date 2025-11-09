أحمد حسن: استبعاد ناصر ماهر من المنتخب لأسباب انضباطية وليست فنية

فجّر أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة بشأن استبعاد ناصر ماهر، صانع ألعاب نادي الزمالك، من قائمة منتخب مصر استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر المقبل.

وقال أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة DMC:«تواصلنا مع مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأكد أن استبعاد ناصر ماهر لم يكن قرارًا فنيًا بحتًا، بل جاء لأسباب انضباطية داخل المعسكر».

وأضاف قائد المنتخب الأسبق:

«المصدر شدد على أن الجهاز الفني لا يختلف على إمكانيات ناصر ماهر الفنية، لكنه واجه بعض المشكلات المتعلقة بالانضباط خلال الفترة الماضية».

من جانبه، أبدى ناصر ماهر حزنه الشديد عقب استبعاده من قائمة المنتخب، حيث كتب عبر خاصية “الستوري” على حسابه بموقع إنستجرام:«أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس أنا محبط جدًا بسبب استبعادي من قائمة منتخب مصر».