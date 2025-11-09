قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو
أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري
استمرار الصمت الدولي يُضاعف الكارثة.. مسئول بدارفور: المتمردون يقومون باحتلال استيطاني في السودان
عزة مصطفى: احنا محتاجين أحزاب جديدة ومؤثرة في الشارع
تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان
بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم
نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ«عبدالرؤوف».. والعامل البدني سيحسم المواجهة
رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو
باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي
جيش الاحتلال يقتـ.ـل فلسطينيًا بحجة الاعتداء على وحدة استطلاع بالضفة
أحمد جعفر: ناصر ماهر أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر.. وتصرّف عبدالرؤوف «معجبنيش»
رياضة

أحمد جعفر: ناصر ماهر أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر.. وتصرّف عبدالرؤوف «معجبنيش»

ناصر ماهر
ناصر ماهر
رباب الهواري

أكد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، أن ناصر ماهر لاعب الزمالك أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر. 

وقال "جعفر" في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: لا أتفق مع حديث ناصر ماهر عن استبعاده من قائمة منتخب مصر وجانبه الصواب. 
وأضاف: ايضاً حديث احمد عبد الرؤوف عن استبعاد ناصر ماهر من قائمة شئ ليس إيجابيا ولم يُعجبنِ حديثه 
وتابع: حسام حسن أخطأ في إعلانه عن قائمة منتخب مصر قبل نهائي السوبر المصري بسبب جدل القائمة وتشتيت ذهن اللاعبين 
وأردف : على جمهور الزمالك التركيز على تشجيع فريقه وتجنب مهاجمة زيزو. 

وواصل: غياب بيزيرا بكل تأكيد مؤثر على نادي الزمالك وتريزيجيه اكثر لاعبي الاهلي خطورة على الزمالك ويسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة وأكثر خطورة من زيزو وبن شرقي. 

ناصر ماهر أحمد عبدالرؤوف منتخب مصر الزمالك اخبار الرياضة

