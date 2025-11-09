أحمد جعفر: ناصر ماهر أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر.. وتصرّف عبدالرؤوف «معجبنيش»

أكد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، أن ناصر ماهر لاعب الزمالك أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.

وقال "جعفر" في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: لا أتفق مع حديث ناصر ماهر عن استبعاده من قائمة منتخب مصر وجانبه الصواب.

وأضاف: ايضاً حديث احمد عبد الرؤوف عن استبعاد ناصر ماهر من قائمة شئ ليس إيجابيا ولم يُعجبنِ حديثه

وتابع: حسام حسن أخطأ في إعلانه عن قائمة منتخب مصر قبل نهائي السوبر المصري بسبب جدل القائمة وتشتيت ذهن اللاعبين

وأردف : على جمهور الزمالك التركيز على تشجيع فريقه وتجنب مهاجمة زيزو.

وواصل: غياب بيزيرا بكل تأكيد مؤثر على نادي الزمالك وتريزيجيه اكثر لاعبي الاهلي خطورة على الزمالك ويسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة وأكثر خطورة من زيزو وبن شرقي.