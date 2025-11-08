باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي



أكد باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أن هناك 4 لاعبين في فريق الزمالك رفضوا عودته من جديد للفريق الأبيض عقب رحيله إلى الدوري اليوناني.

وقال باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي ، عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق :" عند عودتي لنادي الزمالك في عهد البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب الفريق السابق علمت أن هناك 4 لاعبين من الكبار كانوا وراء عدم عودتي إلى نادي الزمالك من جديد".

وأشار إلى أن باتشيكو قدم طلب رسمي إلى مجلس الإدارة وقتها يطلب عودتي إلى نادي الزمالك من جديد ولكن هناك 4 لاعبين من كبار الفريق رفضوا قرار عودتي من جديد للقلعة البيضاء.