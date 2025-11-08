الغندور يعلق على استبعاد ناصر ماهر من قائمة منتخب مصر

علق الإعلامي خالد الغندور، على اعتراض لاعب نادي الزمالك ناصر ماهر، بشأن عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "عاجبني اختيارات حسام حسن إلا في ناصر ماهر أداؤه جيد الفترة الأخيرة وحتي أقوي لقاء بين الزمالك وبيراميدز حصل علي رجل المباراة لكن في النهاية دي اختيارات المدير الفني وأتمني أنه يكون من ضمن اختيارات كابتن حلمي طولان لبطولة العرب".

ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب

وعلق ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، على عدم تواجده ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر

وكتب ناصر ماهر عبر انستجرام: “أنا أسف اني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص بس الصراحة الوضع محبط جدا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر”.

وتابع: “بكل صدق أنا شايف اني استحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب خصوصا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص لان كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدا عن ادائي الفترة الاخيرة”.

وأضاف: “بصراحة اللي حصل ظلم ظلم كبير جدا ودا ملوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته بيروح كدة على الفاضي وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية.. اللي بيحل يحبط أي جبل”.