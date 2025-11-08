ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب

علق ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، على عدم تواجده ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر

وكتب ناصر ماهر عبر انستجرام: “أنا أسف اني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص بس الصراحة الوضع محبط جدا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر”.

وتابع: “بكل صدق أنا شايف اني استحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب خصوصا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص لان كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدا عن أدائي الفترة الاخيرة”.

وأضاف: “بصراحة اللي حصل ظلم ظلم كبير جدا ودا ملوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته بيروح كدة على الفاضي وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية.. اللي بيحصل يحبط أي جبل”.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات وجاءت القائمة كالتالي :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

مصطفي شوبير

محمد هاني

محمد حمدي

احمد فتوح

رامي ربيعة

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

محمد إسماعيل

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمد شحاته

محمود صابر

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مروان عثمان

عمر مرموش

أحمد سيد زيزو

محمود عبد الحفيظ زلاكة

محمد صلاح

اسامه فيصل

صلاح محسن

مصطفي محمد