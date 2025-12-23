الزمالك رفض عرضا بربع مليار.. عمرو زكي يكشف كواليس لم تُروَ من قبل

فتح عمرو زكي، نجم الكرة المصرية السابق، النار في حواره مع سهام صالح في برنامج “الكلاسيكو" على قناة “أون”، متحدثا بصراحة عن مسيرته الكروية خلافاته مع بعض نجوم جيله وأسباب ابتعاده عن المشهد الرياضي خلال السنوات الماضية.

وأكد زكي أنه كان أعلى فنيًا من أحمد حسام "ميدو" في موسم 2006، مشيرًا إلى أن تواجد ميدو في توتنهام كان سببًا في عدم تقديره، ما أدى إلى مشادة مع حسن شحاتة، المدير الفني وقتها، لكنه شدد على أن دعم الجهاز الفني كان موجودًا أثناء البطولات الكبرى مثل بطولة 2008 التي توج فيها الفراعنة بشكل مفاجئ رغم عدم كونهم مرشحين للفوز.

وكشف عمرو زكي عن فرصة احتراف ضائعة مؤكدًا أن الزمالك أضاع فرصة تاريخية بعدما رفض عرضا ضخما من نادي أستون فيلا الإنجليزي بلغت قيمته ربع مليار جنيه في وقت كان زكي يقدم أفضل مستوياته ويحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وقال إن أزمة الزمالك الأساسية كانت غياب الاستقرار الإداري والمادي، مشددا على أن اللاعب لا يمكنه النجاح وسط أزمات مالية وإدارية مستمرة.