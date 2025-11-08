وضع محبط .. ناصر ماهر يعلق علي استبعاده من قائمة منتخب مصر

علق ناصر ماهر نجم فريق الزمالك على استبعاده من قائمة منتخب مصر لخوض معسكر نوفمبر الجاري استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام “:” أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر”

وأضاف :" بكل صدق أنا شايف إني أستحق أكون موجود على الأقل ضمن المنتخب، وبخاصة إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدًّا عن أدائي في الفترة الأخيرة"

وتابع: بصراحة، اللي حصل ظلم ظلم كبير جدا، وده مالوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية، رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله، مختتمًا: بجد حرام اللي بيحصل ده يضيع أي جبل.