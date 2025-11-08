مؤتمر صحفي لـ توروب وحارس الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يعقد المؤتمر الصحفي للأهلي للحديث عن نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وذلك بحضور ييس توروب المدير الفني ومحمد الشناوي، قائد الفريق.

كان الأهلي قد أدى تدريباته على ملعب الكريكيت بالعاصمة أبوظبي، في إطار التحضيرات لنهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد على استاد محمد بن زايد.

وخاض لاعبو الفريقين الذين شاركوا أمس امام سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم كاملة التي اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي الذي أقيم مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.