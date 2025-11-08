كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا

وجه يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، رسالة إلى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمناسبه إنجازه التاريخي المرتقب.

ويخوض بيب جوارديولا مباراته الـ1000 كمدرب، حينما يقود مانشستر سيتي ضد ليفربول، غدًا الأحد، في الدوري الإنجليزي، لحساب الجولة الـ11.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس»: «صديقي، أهلًا بك في نادي الـ1000، لا يمكنني التصديق، تبدو صغيرًا وقد وصلت لهذا الرقم، إنجاز ضخم ومذهل للغاية».

وأضاف: «قلتها مليون مرة، كان من دواعي سروري وشرفًا لي لمواجهتك كل هذا العدد من المباريات في مسيرتنا المهنية، مواجهتك كانت من أصعب المباريات، ولكنها كانت أكثرهم متعة، لأنك لطالما كنت وستبقى مصدر إلهام لنا جميعًا».

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن وصافة مانشستر سيتي.