22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
مؤتمر المناخ كوب 30.. البرازيل تستضيف 50 ألف مشارك بالحاويات والسفن والمدارس وثكنات الجيش
بعد اعتراف ترامب بدور واشنطن.. إيران توجه رسالة حادة إلى مجلس الأمن
القبض على سائق ميكروباص سمح لشخص بالتشبث بالسيارة مرتدياً حذاء تزلج
ضرب وإتلاف.. إيداع الملاكم ووالده في قضية تعدي بيفرلي هيلز قفص الاتهام
هل التوبة والندم تمحي الصلوات التي لم يؤدها الشخص؟..دار الإفتاء توضح
يمنى عبد الظاهر

وجه يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، رسالة إلى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمناسبه إنجازه التاريخي المرتقب.

ويخوض بيب جوارديولا مباراته الـ1000 كمدرب، حينما يقود مانشستر سيتي ضد ليفربول، غدًا الأحد، في الدوري الإنجليزي، لحساب الجولة الـ11.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس»: «صديقي، أهلًا بك في نادي الـ1000، لا يمكنني التصديق، تبدو صغيرًا وقد وصلت لهذا الرقم، إنجاز ضخم ومذهل للغاية».

وأضاف: «قلتها مليون مرة، كان من دواعي سروري وشرفًا لي لمواجهتك كل هذا العدد من المباريات في مسيرتنا المهنية، مواجهتك كانت من أصعب المباريات، ولكنها كانت أكثرهم متعة، لأنك لطالما كنت وستبقى مصدر إلهام لنا جميعًا».

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن وصافة مانشستر سيتي.

يورجن كلوب مدرب ليفربول مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي

