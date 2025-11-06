في مباراة مثيرة.. كلوب بروج يتعادل مع برشلونة 3-3 بدوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة كلوب بروج وبرشلونة، بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين، في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية كلوب بروج عن طريق نيكولو تريزولدي وكارلوس فوربس (هدفين) في الدقائق 6، 17، 63.

فيما جاءت ثلاثية برشلونة عن طريق فيران توريس ولامين يامال وتزوليس (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 8، 61، 77.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، أراوخو، إيريك، كوندي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، كاسادو، دي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس راشفورد.

ويحتل فريق برشلونة المركز 11 برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق كلوب بروج في المركز 22 برصيد 4 نقاط.