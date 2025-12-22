عائلات القتلى الإسرائيليين ترفض تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر

أعلنت عائلات القتلى الإسرائيليين رفضهم تشكيل "لجنة تحقيق حكومية" في أحداث 7 أكتوبر 2023.



وأصدر أعضاء "مجلس أكتوبر"، وهو منتدى يضم عائلات الضحايا والرهائن، بيانا طالبوا فيه بتشكيل "لجنة رسمية مستقلة" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وأعلنوا أسبوعا تصعيديا بعد التصديق على تشكيل اللجنة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.



وكانت اللجنة الوزارية للتشريع، برئاسة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، قد صادقت في وقت سابق اليوم على اقتراح عضو الكنيست أرييل كيلنر بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية" في هجوم 7 أكتوبر، وهو اقتراح يتبناه الائتلاف الحاكم.. وبعد المصادقة، سيجتمع الفريق الوزاري برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحديد اختصاصات لجنة التحقيق.



ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل السياسي والشعبي داخل إسرائيل حول المسؤوليات الأمنية والسياسية المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وسط دعوات متزايدة لإجراء تحقيق شامل وشفاف.