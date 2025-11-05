اشتعال حافلة جماهير برشلونة بالنيران قبل مواجهة كلوب بروج

شهدت جماهير نادي برشلونة لحظات من الذعر مساء الأربعاء، قبل مباراة فريقها أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد اندلاع حريق في إحدى الحافلات التي كانت تقلهم نحو ملعب المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن النيران اندلعت فجأة في مؤخرة الحافلة، لكن السائق تمكن من التوقف سريعًا وإخلاء الركاب بأمان دون وقوع أي إصابات.

وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى للحريق، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وسط حالة من الفزع بين المشجعين، قبل أن تتدخل فرق الطوارئ لإخماد الحريق والسيطرة على الوضع.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات البلجيكية فتحت تحقيقًا أوليًا لمعرفة سبب الحادث، مع ترجيحات أولية بأن خللاً فنيًا في المحرك قد يكون وراء اندلاع النيران.

ورغم الحادث، واصل مشجعو برشلونة رحلتهم نحو الملعب لدعم الفريق الذي سعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كلوب بروج لاستعادة توازنه في البطولة والمضي قدمًا نحو التأهل للأدوار الإقصائية.